Учителя в Год педагога и наставника получили 53 млрд рублей поддержки

Учителя в 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, получили поддержку в размере свыше 53 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Хочу отметить глав субъектов РФ, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на заседании Госсовета в Кремле.