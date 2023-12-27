Учителя в Год педагога и наставника получили 53 млрд рублей поддержки
Кравцов: В 2023 году учителя получили поддержку в размере свыше 53 млрд рублей
Учителя в 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, получили поддержку в размере свыше 53 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Хочу отметить глав субъектов РФ, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на заседании Госсовета в Кремле.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов. Глава государства напомнил, что в 2023 году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя. Российский лидер также поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за наставничество.
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