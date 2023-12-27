На Урале полицейского арестовали за секс с 13-летней девочкой, в поисках которой он участвовал

В Екатеринбурге арестован сотрудник уголовного розыска. Как сообщает Ura.ru, мужчину подозревают в интимной связи с 13-летней девочкой.

В отношении 33-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ "Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста". В СИЗО правоохранитель пробудет до 24 февраля 2024 года. Свою вину на суде он так и не признал.

По данным источника журналистов, мужчина по долгу службы участвовал в розыске 13-летней девочки, которая несколько раз убегала из дома. В какой-то момент оперативник вступил с несовершеннолетней в интимные отношения. При этом утверждается, что их связь была по обоюдному желанию. Арестованный женат, у него есть маленький ребёнок.