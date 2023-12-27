"Я хозяин!": В Петербурге неадекват напал на соседей, сломал шлагбаум и довёл до слёз ребёнка

Петербургские полицейские задержали агрессивного мужчину, который утром напал на сделавших ему замечание жителей посёлка Бугры Ленинградской области. Более того, неадекват разломал шлагбаум у въезда на парковку. Сначала буйный мужчина просто ругался с женщиной, но затем начал её толкать. Разобраться в конфликте попытался проходивший мимо 30-летний местный житель — в тот момент он с двухлетним сыном на руках шёл в детсад.

Мужчина напал на женщину и отца с ребёнком. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Однако ситуация только накалилась: бородач стал кричать и на него, а потом, как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", ударил два раза в область головы. Испуганный малыш чудом не пострадал, однако от страха стал сильно плакать. На этом неадекват не остановился — он сломал шлагбаум и попытался скрыться, а женщина пошла за ним. Мужчина всё же отвёл ребёнка в детсад, но потом обратился в полицию. Задержавшие агрессора правоохранители выяснили, что ему 35 лет.

Напавший на женщину и отца с ребёнком признал вину. Видео © Telegram / Ирина Волк

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На вопрос, почему вывернул шлагбаум, мужчина ответил, что устройство якобы "не работало", а рукоприкладство объяснил тем, что его "спровоцировали". По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, неадекват был за рулём автомобиля, который заехал на парковку. Агрессор признал свою вину и намекнул на то, что извинится перед соседями.

"Что случилось, то случилось. Я встречусь с ними уже, там уже решим вопрос. Конечно, признаю [вину]. Там (на видео. — Прим. Лайфа) всё видно. То не признавать? Раскаиваюсь", — заявил задержанный.