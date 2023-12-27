Сапёр "Моисей" подорвался на мине, но спустя полгода научился ходить и вернулся в строй
SHOT: Подорвавшийся на мине под Луганском сапёр вернулся в строй с протезом
Пиротехник Донского спасательного центра МЧС с позывным Моисей. Обложка © Telegram / SHOT
Пиротехник Донского спасательного центра МЧС, что в Ростовской области, с позывным Моисей подорвался на мине, лишившись стопы, но спустя полгода научился ходить и вернулся в строй. Сейчас сапёр продолжает освобождать от взрывных устройств новые регионы России. В День спасателя, 27 декабря, телеграм-канал SHOT рассказал об истории настоящего супергероя.
Подорвавшийся на мине под Луганском сапёр рассказал о случившемся. Видео © Telegram / SHOT
"Разминировали мы линию электропередач [под Луганском]. Командир группы помогал мне выносить снятые мины. Я выносил их по несколько раз по этому месту. За несколько часов грунт притоптался. Сигнал [на противопехотную мину] я не словил [металлоискателем]. На выходе с рабочей полосы произошёл подрыв. Был в сознании. Увидел, что оторвало правую ступню", — рассказал сапёр.
Находившиеся рядом коллеги оказали мужчине первую помощь и передали медикам. Случившееся могло поставить крест на профессии, но Моисей не из тех, кто легко сдаётся. Через полгода он научился ходить с протезом и вновь приступил к обезвреживанию освобождённых территорий. Мужчина подчёркивает, что иначе поступить не мог: "прохлаждаться", пока братский коллектив работает, — не его вариант. Осознание того, что его работа спасает чью-то жизнь — главное подтверждение того, что он сделал правильный выбор.
Протез пиротехника Донского спасательного центра МЧС с позывным Моисей. Фото © Telegram / SHOT
"У родственников были переживания по поводу моего дальнейшего прохождения службы. Но смог их убедить в том, что я в любом случае продолжу эту работу. Это наша работа, которую мы должны выполнять и умеем правильно выполнять. И в первую очередь она приносит пользу людям", — подчеркнул сапёр-супергерой.
Напомним, что в России День спасателя отмечается ежегодно 27 декабря. В этот день в 1990 году Совет министров РСФСР принял постановление "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР. Подробнее об истории праздника — в материале Лайфа.