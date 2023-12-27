"Сиди тихо. Твою тётю съел медведь": Названа причина жестокого убийства супругов из Прикамья

Стали известны подробности жестокого убийства мужа и жены в посёлке Октябрьский Пермского края. Как пишет портал 59.ru, причиной нападения стали деньги, которые супружеской паре отсылал их сын, участвующий в спецоперации (СВО).

По данным издания, в момент нападения в доме погибших находилась их восьмилетняя племянница. Между девочкой и злоумышленниками даже завязался разговор. Преступники сказали ей: "Сиди тихо. Твою тётю съел медведь". После этого они обчистили дом и скрылись восвояси. Ребёнку удалось запомнить некоторые приметы бандитов, правоохранители пытаются выйти на их след.

Известно, что убитому мужчине было 52 года, его жене, воспитателю детского сада, — 48 лет. Их сын сейчас служит в зоне СВО на Украине, а дочь работает в Турции.