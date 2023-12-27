Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 17:22

Путин пригласил премьер-министра Индии в Россию

Путин встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром

Российский лидер Владимир Путин вечером в среду, 27 декабря, в Кремле проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе заседания президент РФ отметил, что отношения двух стран, несмотря на сложности, развиваются поступательно.

Путин проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть в Москве. Я знаю, что у вас большая программа и большой объём работы по взаимодействию с нашей страной и по линии межправокомиссии, и по линии Министерства иностранных дел. Всё в ваших руках. И должен сказать, что в целом у нас всё получается, судя по всему, при вашей непосредственной прямой поддержке", — сказал Путин, открывая встречу.

Путин пригласил в РФ премьер-министра Индии Нарендру Моди и назвал его "другом", подчеркнув, что был бы рад этому визиту. Кроме того, российский лидер пообещал рассказать о конфликте на Украине. Путин подчеркнул, что неоднократно сообщал Моди об этой ситуации и знает о его стремлении разрешить данную проблему мирным способом. Джайшанкар в свою очередь передал российскому лидеру привет и письмо от Моди.

Затронул президент и экономические связи между государствами. Так, Путин отметил, что товарооборот РФ и Индии растёт второй год подряд — этого удалось достичь в том числе с помощью нефти и высокотехнологичных областей.

"За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста [товарооборота] прошлого года. Это, конечно, энергоносители, прежде всего — нефть, нефтепродукты, уголь. Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях", — подчеркнул он.

Названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году
Названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году

Ранее во время пресс-конференции по итогам переговоров с Субраманьямом Джайшанкаром министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России знают о планах Запада заморозить конфликт на Украине, представив её как страну-победительницу. Кроме того, глава МИД РФ напомнил, что ни в одном из государств, которые США использовали для продвижения своих интересов, не стало лучше.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Никольский

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров