Путин пригласил премьер-министра Индии в Россию

Российский лидер Владимир Путин вечером в среду, 27 декабря, в Кремле проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе заседания президент РФ отметил, что отношения двух стран, несмотря на сложности, развиваются поступательно.

Путин проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть в Москве. Я знаю, что у вас большая программа и большой объём работы по взаимодействию с нашей страной и по линии межправокомиссии, и по линии Министерства иностранных дел. Всё в ваших руках. И должен сказать, что в целом у нас всё получается, судя по всему, при вашей непосредственной прямой поддержке", — сказал Путин, открывая встречу.

Путин пригласил в РФ премьер-министра Индии Нарендру Моди и назвал его "другом", подчеркнув, что был бы рад этому визиту. Кроме того, российский лидер пообещал рассказать о конфликте на Украине. Путин подчеркнул, что неоднократно сообщал Моди об этой ситуации и знает о его стремлении разрешить данную проблему мирным способом. Джайшанкар в свою очередь передал российскому лидеру привет и письмо от Моди.

Затронул президент и экономические связи между государствами. Так, Путин отметил, что товарооборот РФ и Индии растёт второй год подряд — этого удалось достичь в том числе с помощью нефти и высокотехнологичных областей.

"За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста [товарооборота] прошлого года. Это, конечно, энергоносители, прежде всего — нефть, нефтепродукты, уголь. Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях", — подчеркнул он.