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27 декабря, 18:09

Голикова заявила, что в России сейчас нет дефицита иностранной рабочей силы

В настоящее время в России нет никакого дефицита иностранной рабочей силы. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас нет такой проблемы", — сказала она в разговоре с журналистами.

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В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла главной проблемой российской экономики дефицит рабочей силы. Тогда она отмечала, что для дальнейшего развития необходимо повысить производительность труда.

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ТАСС / Софья Сандурская

Наталья Исакова
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