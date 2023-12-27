Голикова заявила, что в России сейчас нет дефицита иностранной рабочей силы
В настоящее время в России нет никакого дефицита иностранной рабочей силы. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас нет такой проблемы", — сказала она в разговоре с журналистами.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла главной проблемой российской экономики дефицит рабочей силы. Тогда она отмечала, что для дальнейшего развития необходимо повысить производительность труда.
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ТАСС / Софья Сандурская