В Польше ликвидируют государственные СМИ
Глава Минкульта Польши объявил о ликвидации гостелеканала, радио и агентства
В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ — телеканала, радиостанции и информационного агентства. Об этом сообщил глава Министерства культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич.
"В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. (Польское телевидение), Polskie Radio S.A. (Польское радио), Polskiej Agencji Prasowej S.A. (Польское агентство печати)", — приводит слова министра радиостанция RMF24.
По словам Сенкевича, ликвидация позволит обеспечить дальнейшую работу компаний после реструктуризации, благодаря чему сотрудники сохранят свои места.
Кризис вокруг государственных СМИ в Польше развернулся после того, как Сенкевич уволил председателей правления телеканала, радио и агентства, а также распустил наблюдательные советы. Также он назначил новые органы, чтобы сформировать правления. Бывшая правящая партия "Право и справедливость", которая ныне стала оппозиционной, не признала решения министра. Она продолжает контролировать телеканал за счёт лояльных журналистов. Сейчас вместо Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Кроме того, недоступен сайт государственного телеканала.
А президент страны Анджей Дуда наложил вето на закон о финансировании общественных СМИ. Документ предусматривает выделение трёх миллиардов злотых (более 70 миллиардов рублей) государственным средствам массовой информации, которые пытаются взять под контроль новое парламентское большинство.
Getty Images / Jakub Porzycki / Anadolu