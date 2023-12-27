В Польше ликвидируют государственные СМИ

Кризис вокруг государственных СМИ в Польше развернулся после того, как Сенкевич уволил председателей правления телеканала, радио и агентства, а также распустил наблюдательные советы. Также он назначил новые органы, чтобы сформировать правления. Бывшая правящая партия "Право и справедливость", которая ныне стала оппозиционной, не признала решения министра. Она продолжает контролировать телеканал за счёт лояльных журналистов. Сейчас вместо Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Кроме того, недоступен сайт государственного телеканала.