Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании общественных СМИ
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон на 2024 год, предусматривающий три миллиарда злотых для финансирования государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое парламентское большинство. Об этом он сообщил в социальной сети X (экс-Twitter).
По его словам, нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического государства. Общественные средства массовой информации следует исправить честно и в соответствии с законом.
"Попытка финансирования государственных СМИ с помощью околобюджетного закона (парламентским большинством) в нынешней ситуации неприемлема", — написал он позже.
В среду, 20 декабря, Министерство культуры и национального наследия Польши в целях восстановления беспристрастности СМИ уволило руководителей Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства. Сейчас вместо новостей Польского телевидения транслируется канал с художественными фильмами.
Напомним, 11 декабря стало известно, что депутаты большинством голосов выбрали лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска на пост главы правительства республики. Президент Польши Анджей Дуда 13 декабря привёл нового премьер-министра к присяге. Правительству прежнего премьера — Матеуша Моравецкого — Сейм Польши вынес вотум недоверия.