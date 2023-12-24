Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании общественных СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон на 2024 год, предусматривающий три миллиарда злотых для финансирования государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое парламентское большинство. Об этом он сообщил в социальной сети X (экс-Twitter).

По его словам, нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического государства. Общественные средства массовой информации следует исправить честно и в соответствии с законом.

"Попытка финансирования государственных СМИ с помощью околобюджетного закона (парламентским большинством) в нынешней ситуации неприемлема", — написал он позже.