Туск первым приказом уволил глав всех пяти спецслужб Польши
Zet: Руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку по запросу Туска
Руководителей всех спецслужб Польши отправили в отставку. Обложка © ТАСС / Zuma
В Польше уволены по инициативе нового премьер-министра Дональда Туска руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки. Об этом сообщает радиостанция Zet.
"Парламентская Комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб", — отмечается в заявлении.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра страны Дональда Туска, который уже представил членов своего кабинета министров.