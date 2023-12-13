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Туск первым приказом уволил глав всех пяти спецслужб Польши

Zet: Руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку по запросу Туска

13 декабря, 14:43
<p>Руководителей всех спецслужб Польши отправили в отставку. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Руководителей всех спецслужб Польши отправили в отставку. Обложка © ТАСС / Zuma

В Польше уволены по инициативе нового премьер-министра Дональда Туска руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки. Об этом сообщает радиостанция Zet.

"Парламентская Комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб", — отмечается в заявлении.

В России предсказали рост градуса русофобии в Польше при Дональде Туске

В России предсказали рост градуса русофобии в Польше при Дональде Туске

Напомним, президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра страны Дональда Туска, который уже представил членов своего кабинета министров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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