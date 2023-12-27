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27 декабря, 18:29

Двухлетнего мальчика избили в детсаду под Воронежем

СК начал проверку по факту избиения двухлетнего ребёнка в детсаду под Воронежем

С такими травмами малыша застала его мать в детсаду. Обложка © Telegram / Воронеж VRN ️

С такими травмами малыша застала его мать в детсаду. Обложка © Telegram / Воронеж VRN ️

Воронежские следователи организовали доследственную проверку по факту получения травм ребёнком в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что двухлетнего мальчика избили в детсаду в посёлке Отрадное (Новоусманский район). Сам инцидент произошёл ещё 18 декабря. Как утверждают родители ребёнка, воспитательница не смогла объяснить, что произошло, а потом и вовсе уволилась из дошкольного учреждения.

"Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду посёлка Отрадное Новоусманского района. Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

В частности, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и руководству детсада, также правоохранители опросят родителей малыша.

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Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге задержали 48-летнюю местную жительницу, которая избила двух школьников нунчаками. Сейчас мальчики находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Наталья Исакова
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