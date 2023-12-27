Пушилин назвал вынесенный ему на Украине приговор поводом для гордости
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал вынесенный ему на Украине приговор. Руководитель республики отметил, что это повод гордиться.
"Я рад. Для меня это повод гордиться — даже вражеская "прокуратура" признала моё участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали", — приводит слова Пушилина РИА "Новости".
Глава ДНР добавил, что будет продолжать работу.
Ранее суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам лишения свободы. Ему инкриминировано "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность".
ТАСС / Александр Рюмин