"Лучше б ещё раз родила": Паук пробрался в ухо британки и успел свить в нём гнездо

Жительница Великобритании жаловалась на боль ухе, но, как оказалось, дело было не в заболевании: внутри оказался живой паук, который успел сплести там гнездо. О жуткой находке сообщает The Sun.

По словам 30-летней Люси Уайлд, сначала она услышала треск в правом ухе, а потом испытала сильную боль. Первичный осмотр у врача ничего не выявил. Ей прописали лекарство от инфекции, но оно не помогло. Когда женщина вставила в ухо микрокамеру и увидела, кто там живёт, её обуял ужас.

В больнице ей сделали болезненную операцию, достав из уха паука размером с ноготь на мизинце и гнездо. Женщина заявила, что от боли и отвращения её даже стошнило.

"Лучше бы я ещё раз родила", — сообщила пострадавшая.

На операции всё не закончилось. Такое неприятное соседство вызвало у девушки сильную инфекцию. Из-за этого ей пришлось на несколько дней остаться в больнице, а дома продолжить пить лекарства.