Подросток в США застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на местного шерифа.

"14-летний мальчик застрелил свою сестру, которая пыталась разрядить драку, а затем был ранен своим старшим братом также выстрелом из пистолета", — заявил шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиери.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет. По данным полиции, в день трагедии они все вместе направились за рождественскими подарками со своей матерью. В какой-то момент между двумя сыновьями произошёл спор, на кого из них больше тратилось денег.

В результате 14-летний мальчик достал пистолет и выстрелил 23-летней сестре в грудь, после чего она скончалась. Вскоре к ним выбежал их 15-летний родственник и уже выстрелил из своего пистолета в живот своему младшему брату.

"Это же нормально, когда у подростков есть пистолеты для решения споров с братом", — сказал с иронией Гуалтиери.

Стражи правопорядка рассказали, что у погибшей остались двое детей 11 месяцев и шести лет. Злоумышленника удалось спасти, его вместе с братом задержали и обвинили в убийстве и покушении на убийство.