Дело против бывшего президента Армении закрыто за истечением срока давности

Уголовное дело против экс-главы Армении Роберта Кочаряна закрыто за истечением срока давности. Об этом сообщает Общественное телевидение страны. Второго лидера Армении обвиняли в получении взятки.

"Уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна прекращено без оправдательного основания. Решение обнародовала судья Анна Данибекян. Кочарян обвинялся в получении взятки в размере трёх миллионов долларов от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, срок давности по этому делу истёк в мае", — указано в сообщении.

Обвинение было основано на жалобе предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая заявила, что Кочарян использовал должностные полномочия, чтобы помочь компании бизнес-леди. Она, по версии следствия, передала ему взятку в размере трёх миллионов долларов. Политик подал в суд на предпринимательницу, обвинив её в клевете.