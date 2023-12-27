Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 20:48

Дело против бывшего президента Армении закрыто за истечением срока давности

Суд прекратил дело в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Уголовное дело против экс-главы Армении Роберта Кочаряна закрыто за истечением срока давности. Об этом сообщает Общественное телевидение страны. Второго лидера Армении обвиняли в получении взятки.

"Уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна прекращено без оправдательного основания. Решение обнародовала судья Анна Данибекян. Кочарян обвинялся в получении взятки в размере трёх миллионов долларов от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, срок давности по этому делу истёк в мае", — указано в сообщении.

Обвинение было основано на жалобе предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая заявила, что Кочарян использовал должностные полномочия, чтобы помочь компании бизнес-леди. Она, по версии следствия, передала ему взятку в размере трёх миллионов долларов. Политик подал в суд на предпринимательницу, обвинив её в клевете.

В Сочи чиновник хотел получить многомиллионную взятку, но попался с поличным
В Сочи чиновник хотел получить многомиллионную взятку, но попался с поличным

Ранее Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, которого заочно осудили на десять лет за получение взятки на сумму свыше трёх миллиардов рублей.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Армения
  • роберткочарян
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров