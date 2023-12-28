Эксперт назвала способы избавиться от въедливого рыбного запаха после готовки

Хозяйки не понаслышке знают о том, как тяжело вывести с рук и различных поверхностей рыбный запах. Порой неприятный аромат так крепко въедается в разделочную доску, что ничего не остаётся, как попросту её выбросить. Однако есть несколько способов избавиться от такого запаха, рассказала "Вечерней Москве" эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

Так, эксперт советует использовать лимонный сок, который также считается природным дезодорантом. Достаточно выжать немного на руки, тщательно втереть, а после промыть руки тёплой водой. Ещё один способ — применять уксус, который к тому же является антисептиком.

"Вы можете смочить в нём ватный диск и протереть им руки и поверхности, с которыми соприкасалась рыба. Уксус эффективно устраняет запах и обладает антисептическими свойствами", — рассказала Рубенкова.

По её словам, сода — тоже эффективное средство для устранения запаха рыбы. Нужно разбавить её водой, чтобы она стала как паста, а затем нанести на руки и рабочие поверхности. После этого рекомендуется подождать несколько минут, а затем смыть тёплой водой. От запаха можно попробовать избавиться и обычным твёрдым мылом, уделив внимание промежуткам между пальцами.

Ещё один способ — помыть руки с помощью свежемолотого кофе. Его можно смешать с жидким мылом, используя как скраб для рук, и кофейный аромат поможет устранить запах рыбы. А чтобы не пришлось пользоваться всеми этими способами, эксперт советует использовать перчатки при разделке рыбы.