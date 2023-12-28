Эксперт озвучил позитивный прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ

После декабрьского повышения ключевой ставки Центробанка до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег. Как рассказал RT эксперт Максим Глазков, такого же развития событий можно ожидать как минимум в течение I квартала 2024 года.

"Это значит, что продолжится ужесточение лимитов по кредитам наличными и других требований к заёмщикам. Если регулятор и планирует перейти к смягчению денежно-кредитной политики, то произойдёт это не в ближайшей перспективе", — сообщил Глазков.

Для этого в первую очередь должен быть достигнут целевой показатель по уровню инфляции. На 2024 год — это 4%. Если цель будет выполнена, ключевая ставка может снизиться до 12,5–14,5% годовых, хотя это — позитивный прогноз.

По словам эксперта, несмотря на введённые регулятором ограничения, не стоит ожидать критического снижения спроса на потребительские автокредиты, а также другие подобные продукты. Сразу после стабилизации экономики рынок банковских инструментов ожидает послабление, а это приведёт к снижению ставок по кредитам.

Глазков обратил внимание, что средние ставки по потребительскому кредиту держатся в районе 22–24% годовых, но с учётом любого сценария целесообразно оформить заём до конца этого года. Правда, если это не получится сделать, нет смысла в новом году целиком отказываться от кредитования. Если же денежно-кредитная политика смягчится, в 2024 году можно будет рефинансировать ранее полученный кредит с высокой ставкой.