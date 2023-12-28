Эксперт объяснил, как при помощи "тяжёлой артиллерии" спасти трубы от засора

Чтобы устранить засор в ванне или раковине, можно обойтись без услуг сантехника. Как рассказал в интервью радио Sputnik начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян, для этого можно использовать химические средства.

Средства от засоров представлены в широком ассортименте. Главное — следовать инструкциям, чтобы не навредить трубам. Также можно использовать и спиральные насадки.

"В качестве "тяжёлой артиллерии" в борьбе с засорами в квартире можно использовать всевозможные спиральные насадки. Мы не рекомендуем применять для прочистки труб стальную проволоку, потому что ею можно повредить оболочку трубопровода", — посоветовал Габрильян.