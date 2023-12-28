Регион

Уведомления отключены

28 декабря, 01:25

Эксперт объяснил, как при помощи "тяжёлой артиллерии" спасти трубы от засора

Эксперт Габрильян: От засоров в трубах помогут специальные спиральные насадки

Чтобы устранить засор в ванне или раковине, можно обойтись без услуг сантехника. Как рассказал в интервью радио Sputnik начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян, для этого можно использовать химические средства.

Средства от засоров представлены в широком ассортименте. Главное — следовать инструкциям, чтобы не навредить трубам. Также можно использовать и спиральные насадки.

"В качестве "тяжёлой артиллерии" в борьбе с засорами в квартире можно использовать всевозможные спиральные насадки. Мы не рекомендуем применять для прочистки труб стальную проволоку, потому что ею можно повредить оболочку трубопровода", — посоветовал Габрильян.

При этом, по его словам, лучшая профилактика засоров — соблюдение правил пользования системой водоотведения. Так, например, не стоит смывать в канализацию жир, остатки пищи, влажные салфетки, нерастворимую бумагу, волосы, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и прочий нерастворимый мусор.

Восемь гениальных лайфхаков, которые помогут экономить время и реже убираться
Восемь гениальных лайфхаков, которые помогут экономить время и реже убираться

Ранее Лайф писал, что основная причина засоров — влажные салфетки, которые производятся из синтетических материалов, не растворяющихся в воде.

Обложка ©

Getty Images / AndreyPopov

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров