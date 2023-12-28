Сломали эскалатор: Звезду "Счастливы вместе" переодели в рабочего, спасая от обезумевших фанатов
Звезда "Счастливы вместе" Якин вспомнил, как спасался от толпы фанатов на Урале
Кадр из сериала "Букины". Обложка © kinopoisk / Режиссёр Гарик Петросян / Сценарий Сергей Дубинкин
На экранах спустя 10 лет стартовал показ легендарного ситкома о семейке из Екатеринбурга "Букины". В сериале появились практически все герои "Счастливы вместе", в том числе и Рома Букин, которого сыграл Александр Якин. В беседе с kp.ru актёр поделился интересными моментами о съёмках и рассказал, с чем столкнётся его герой в новом сезоне.
Якин вспомнил, что одну из серий "Счастливы вместе" снимали в екатеринбургском торговом центре "Гринвич", где сейчас стоит памятник Гене Букину. Когда он приехал туда со съёмочной бригадой, фанатов было очень много: пытаясь прорваться к актёрам, они сломали эскалатор и снесли ограждение.
"Меня переодевали в форму рабочего, чтобы вывести оттуда", — рассказал собеседник издания.
По словам актёра, в новом сезоне Рома Букин некоторое время будет жить у родителей, так как у него произошли проблемы с бизнесом. У персонажа не будет своей семьи, но, как обещает Якин, его ждёт любовный треугольник.
Ранее Лайф писал, что в комедийном сериале "Букины" — продолжении сериала "Счастливы вместе" — не будет четы Полено. По сюжету у главных героев появляются новые соседи — пара стоматологов по имени Валерий и Екатерина, которые совсем не похожи на хитрых Дашу и Гену.