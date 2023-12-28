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28 декабря, 02:09

Сломали эскалатор: Звезду "Счастливы вместе" переодели в рабочего, спасая от обезумевших фанатов

Звезда "Счастливы вместе" Якин вспомнил, как спасался от толпы фанатов на Урале

Кадр из сериала "Букины". Обложка © kinopoisk / Режиссёр Гарик Петросян / Сценарий Сергей Дубинкин

Кадр из сериала "Букины". Обложка © kinopoisk / Режиссёр Гарик Петросян / Сценарий Сергей Дубинкин

На экранах спустя 10 лет стартовал показ легендарного ситкома о семейке из Екатеринбурга "Букины". В сериале появились практически все герои "Счастливы вместе", в том числе и Рома Букин, которого сыграл Александр Якин. В беседе с kp.ru актёр поделился интересными моментами о съёмках и рассказал, с чем столкнётся его герой в новом сезоне.

Якин вспомнил, что одну из серий "Счастливы вместе" снимали в екатеринбургском торговом центре "Гринвич", где сейчас стоит памятник Гене Букину. Когда он приехал туда со съёмочной бригадой, фанатов было очень много: пытаясь прорваться к актёрам, они сломали эскалатор и снесли ограждение.

"Меня переодевали в форму рабочего, чтобы вывести оттуда", — рассказал собеседник издания.

По словам актёра, в новом сезоне Рома Букин некоторое время будет жить у родителей, так как у него произошли проблемы с бизнесом. У персонажа не будет своей семьи, но, как обещает Якин, его ждёт любовный треугольник.

Лена Полено из "Счастливы вместе" перенесла эмоциональный срыв
Лена Полено из "Счастливы вместе" перенесла эмоциональный срыв

Ранее Лайф писал, что в комедийном сериале "Букины" — продолжении сериала "Счастливы вместе" — не будет четы Полено. По сюжету у главных героев появляются новые соседи — пара стоматологов по имени Валерий и Екатерина, которые совсем не похожи на хитрых Дашу и Гену.

Алексей Соловьёв
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