Сломали эскалатор: Звезду "Счастливы вместе" переодели в рабочего, спасая от обезумевших фанатов

На экранах спустя 10 лет стартовал показ легендарного ситкома о семейке из Екатеринбурга "Букины". В сериале появились практически все герои "Счастливы вместе", в том числе и Рома Букин, которого сыграл Александр Якин. В беседе с kp.ru актёр поделился интересными моментами о съёмках и рассказал, с чем столкнётся его герой в новом сезоне.

Якин вспомнил, что одну из серий "Счастливы вместе" снимали в екатеринбургском торговом центре "Гринвич", где сейчас стоит памятник Гене Букину. Когда он приехал туда со съёмочной бригадой, фанатов было очень много: пытаясь прорваться к актёрам, они сломали эскалатор и снесли ограждение.

"Меня переодевали в форму рабочего, чтобы вывести оттуда", — рассказал собеседник издания.

По словам актёра, в новом сезоне Рома Букин некоторое время будет жить у родителей, так как у него произошли проблемы с бизнесом. У персонажа не будет своей семьи, но, как обещает Якин, его ждёт любовный треугольник.