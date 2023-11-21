Лайф узнал, кто заменит Лену и Толика Полено в новых "Букиных"
Соседей Букиных в продолжении "Счастливы вместе" сыграют Стулова и Лагашкин
Максим Лагашкин на съёмках сериала "Букины". Обложка © LIFE
В комедийном сериале "Букины" — продолжении сериала "Счастливы вместе" не будет четы Полено. По сюжету у главных героев появляются новые соседи — пара стоматологов по имени Валерий и Екатерина, которые совсем не похожи на хитрых Дашу и Гену. В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали Лайфу, кто сыграет новых героев.
Екатерина Стулова на съёмках сериала "Букины". Фото © LIFE
Напомним, что старых соседей Букиных — Лену и Толика Полено — играли Юлия Захарова и Павел Савинков. В сиквеле же соседей сыграют Екатерина Стулова и Максим Лагашкин. В реальной жизни они и так муж и жена и считаются одной из самых крепких актёрских пар России, поэтому сыграть супругов им, вероятно, было легко, даже несмотря на то, что они делают это впервые.
"Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная", — рассказала Стулова.
По её словам, юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях. Первые вечно хитрят, а вторые от этого страдают, однако в обиду себя не дают.
Как писал Лайф, в центре сюжета сериала "Букины", продолжения сериала — супруги Гена и Даша, которые наконец отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Но романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше семья сводила с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше.
О перезапуске сериала "Счастливы вместе" стало известно в июле 2023 года. Всего в сиквеле будет 20 эпизодов. К своим ролям в сериале вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова, которая предупредила, что новая Светка может понравиться далеко не всем, а также легендарный пёс Барон. Парня Светки сыграет Михаил Тарабукин. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны ("Ресторан по понятиям", "Бедный олигарх", "Звёздный суд"), а также Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер и Елизавета Анистратова. Генеральными продюсерами выступили Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Борис Ханчалян.