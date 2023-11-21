Лайф узнал, кто заменит Лену и Толика Полено в новых "Букиных"

В комедийном сериале "Букины" — продолжении сериала "Счастливы вместе" не будет четы Полено. По сюжету у главных героев появляются новые соседи — пара стоматологов по имени Валерий и Екатерина, которые совсем не похожи на хитрых Дашу и Гену. В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали Лайфу, кто сыграет новых героев.

Екатерина Стулова на съёмках сериала "Букины". Фото © LIFE

Напомним, что старых соседей Букиных — Лену и Толика Полено — играли Юлия Захарова и Павел Савинков. В сиквеле же соседей сыграют Екатерина Стулова и Максим Лагашкин. В реальной жизни они и так муж и жена и считаются одной из самых крепких актёрских пар России, поэтому сыграть супругов им, вероятно, было легко, даже несмотря на то, что они делают это впервые.

"Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная", — рассказала Стулова.

По её словам, юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях. Первые вечно хитрят, а вторые от этого страдают, однако в обиду себя не дают.