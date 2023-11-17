Гадёныш с гаденьким лицом: Тимур Батрутдинов сыграл злодея в новых "Букиных"

Российский комедийный актёр и телеведущий Тимур Батрутдинов получил роль в новых "Букиных". В перезапуске культового ситкома "Счастливы вместе" на ТНТ он сыграл отрицательного персонажа, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей телеканала.

"Я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гадёныш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!" — признался сам артист.