Гадёныш с гаденьким лицом: Тимур Батрутдинов сыграл злодея в новых "Букиных"
Тимур Батрутдинов появится в новом сериале "Букины"
Тимур Батрутдинов сыграл в сериале про семью Букиных из Екатеринбурга. Обложка © Ura.ru
Российский комедийный актёр и телеведущий Тимур Батрутдинов получил роль в новых "Букиных". В перезапуске культового ситкома "Счастливы вместе" на ТНТ он сыграл отрицательного персонажа, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей телеканала.
"Я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гадёныш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!" — признался сам артист.
По словам Батрутдинова, с тех пор как режиссёр Гарик Петросян предложил ему сыграть плохиша в сериале "Мендельсон", у него буквально началась череда ролей "антагонистов и всячески неприятных типов".
Напомним, о перезапуске сериала "Счастливы вместе" стало известно в июле этого года. Продолжение получило короткое и лаконичное название "Букины". По задумке авторов, в ситкоме будет всего 20 эпизодов. При этом режиссёры уже обрадовали зрителей: в проекте снова появится легендарный пёс Барон. При этом новая Светка может понравиться далеко не всем. Её парня, кстати, сыграет Михаил Тарабукин.