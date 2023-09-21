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21 сентября, 14:21

Стало известно, кто сыграет роль парня Светы в перезапуске "Счастливы вместе"

Михаил Тарабукин исполнит роль ухажёра Светы в перезапуске "Счастливы вместе"

<p>Михаил Тарабукин и Дарья Сагалова в сериале "Букины" — перезапуске "Счастливы вместе". Обложка © <a href="https://tnt-online.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ТНТ</a></p>

Михаил Тарабукин и Дарья Сагалова в сериале "Букины" — перезапуске "Счастливы вместе". Обложка © Пресс-служба ТНТ

Появились новые подробности об актёрском составе в перезапуске сериала "Счастливы вместе". К съёмкам проекта присоединился актёр Михаил Тарабукин, рассказали представители пресс-службы телеканала ТНТ в беседе с "Газетой.ru".

Михаил Тарабукин исполнит роль ухажёра Светы. Девушку играет Дарья Сагалова. По сюжету, Света вернётся к родителям после длительной самостоятельной жизни.

"Мой герой пытается покорить Свету, это выглядит очень забавно и обаятельно. С Дашей Сагаловой мы сразу слились в творческом экстазе", — добавил актёр.

Михаил Тарабукин известен зрителям по роли Феди в сериале "Кухня". Актёр появился и в спин-оффах "Отель Элеон", "Гранд", "СеняФедя".

Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва и Александр Якин также вернутся к своим ролям в перезапуске. По сюжету, Гена и Даша отправили детей во взрослую жизнь, решив пожить в своё удовольствие. Но единение пары нарушат Рома и Света, которые вместе со своими семьями вернутся в родительский дом.

Гена Букин из "Счастливы вместе" раскрыл подробности перезапуска ситкома

Гена Букин из "Счастливы вместе" раскрыл подробности перезапуска ситкома

Напомним, что в июле телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе", новое название ситкома — "Букины". Всего планируется 20 эпизодов. В проекте вновь появится легендарный пёс Барон, но играть его будет другой лохматый "актёр".

Дарья Нарыкова
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