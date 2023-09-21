Стало известно, кто сыграет роль парня Светы в перезапуске "Счастливы вместе"

Появились новые подробности об актёрском составе в перезапуске сериала "Счастливы вместе". К съёмкам проекта присоединился актёр Михаил Тарабукин, рассказали представители пресс-службы телеканала ТНТ в беседе с "Газетой.ru".

Михаил Тарабукин исполнит роль ухажёра Светы. Девушку играет Дарья Сагалова. По сюжету, Света вернётся к родителям после длительной самостоятельной жизни.

"Мой герой пытается покорить Свету, это выглядит очень забавно и обаятельно. С Дашей Сагаловой мы сразу слились в творческом экстазе", — добавил актёр.

Михаил Тарабукин известен зрителям по роли Феди в сериале "Кухня". Актёр появился и в спин-оффах "Отель Элеон", "Гранд", "СеняФедя".

Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва и Александр Якин также вернутся к своим ролям в перезапуске. По сюжету, Гена и Даша отправили детей во взрослую жизнь, решив пожить в своё удовольствие. Но единение пары нарушат Рома и Света, которые вместе со своими семьями вернутся в родительский дом.