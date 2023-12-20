Лена Полено из "Счастливы вместе" перенесла эмоциональный срыв

Брат актрисы Юлии Захаровой, известной многим по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", объяснил причину пьяного скандала, в который она попала на прощании с коллегой Вячеславом Гришечкиным в сентябре. По словам Антона Тульского, уход друга был для артистки ударом, из-за чего у неё возник эмоциональный срыв. Кроме того, в то время у мамы Захаровой были проблемы со здоровьем — её оперировали.

Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина выпившая. Видео © Telegram / SHOT

Близкие Захаровой постоянно поддерживают её и опровергают новости о том, что у актрисы проблемы с алкоголем. Семья старается не обращать внимания на слухи. Тульский подчеркнул, что сестра частенько сталкивалась с осуждением.

"Тут коллегами и не пахнет. Вы должны понимать, что Юлии всегда завидовали подобные "коллеги" — она талант от природы, была одной из лучших на курсе Гончарова в ГИТИСе и её первой утвердили в проект сериала ["Счастливы вместе"]", — отметил он в беседе со StarHit.