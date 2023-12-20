Лена Полено из "Счастливы вместе" перенесла эмоциональный срыв
Брат Юлии Захаровой сообщил, что актриса пережила эмоциональный срыв
Актриса Юлия Захарова в образе Лены Полено в сериале "Счастливы вместе". Обложка © "Счастливы вместе", режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак / kinopoisk
Брат актрисы Юлии Захаровой, известной многим по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", объяснил причину пьяного скандала, в который она попала на прощании с коллегой Вячеславом Гришечкиным в сентябре. По словам Антона Тульского, уход друга был для артистки ударом, из-за чего у неё возник эмоциональный срыв. Кроме того, в то время у мамы Захаровой были проблемы со здоровьем — её оперировали.
Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина выпившая. Видео © Telegram / SHOT
Близкие Захаровой постоянно поддерживают её и опровергают новости о том, что у актрисы проблемы с алкоголем. Семья старается не обращать внимания на слухи. Тульский подчеркнул, что сестра частенько сталкивалась с осуждением.
"Тут коллегами и не пахнет. Вы должны понимать, что Юлии всегда завидовали подобные "коллеги" — она талант от природы, была одной из лучших на курсе Гончарова в ГИТИСе и её первой утвердили в проект сериала ["Счастливы вместе"]", — отметил он в беседе со StarHit.
Кроме того, Тульский отреагировал на то, что Захарову не пригласили сняться в "Букиных" — сиквеле "Счастливы вместе". По его мнению, "повторять" проект нелогично, но сестра расстроилась, в том числе и потому, что это финансовый проект.
Напомним, о смерти Гришечкина стало известно 16 сентября. Актёр скончался из-за сердечного приступа. При этом его директор обвинил врачей в халатности. Актриса Юлия Захарова пришла на похороны пьяной и расплакалась. После этого её две недели пытались вернуть в "рабочее состояние". 11 октября Лайф сообщал, что Захарова восстановилась после пьяного скандала и уже играет в спектаклях.