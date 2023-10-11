Лена Полено из "Счастливы вместе" восстановилась после пьяного скандала на похоронах Гришечкина
Актриса Захарова восстановилась после пьяного скандала и уже играет в спектаклях
Российская актриса Юлия Захарова после недавнего пьяного скандала смогла выйти из "депрессивного состояния" без рехаба. Она уже пришла в себя и даже сыграла в спектаклях. Об этом сообщает SHOT. Сейчас артистка выглядит намного лучше, чем на похоронах актёра Вячеслава Гришечкина.
Актриса Юлия Захарова. Видео © Telegram / SHOT
Уточняется, что артистка сыграла в двух спектаклях "Любовнички" вместе с Тарзаном (Сергей Глушко). Первый был в Санкт-Петербурге. После него не было никаких дебошей. Труппа лишь немного "посидела" в гримёрке. Несколько раз актриса выходила покурить. Второй спектакль с участием Захаровой прошёл в Туле.
Юлия Захарова на спектакле в Туле. Видео © Telegram / SHOT
Ранее Лайф рассказывал, что актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны актёра Вячеслава Гришечкина сильно пьяной и расплакалась. Видео со звездой изучил врач-нарколог Василий Шуров. По его мнению, внешний вид и поведение актрисы говорили об алкоголизме второй запойной стадии.
Telegram / SHOT