Лена Полено из "Счастливы вместе" восстановилась после пьяного скандала на похоронах Гришечкина

Российская актриса Юлия Захарова после недавнего пьяного скандала смогла выйти из "депрессивного состояния" без рехаба. Она уже пришла в себя и даже сыграла в спектаклях. Об этом сообщает SHOT . Сейчас артистка выглядит намного лучше, чем на похоронах актёра Вячеслава Гришечкина.

Уточняется, что артистка сыграла в двух спектаклях "Любовнички" вместе с Тарзаном (Сергей Глушко). Первый был в Санкт-Петербурге. После него не было никаких дебошей. Труппа лишь немного "посидела" в гримёрке. Несколько раз актриса выходила покурить. Второй спектакль с участием Захаровой прошёл в Туле.