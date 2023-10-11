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11 октября, 10:45

Лена Полено из "Счастливы вместе" восстановилась после пьяного скандала на похоронах Гришечкина

Актриса Захарова восстановилась после пьяного скандала и уже играет в спектаклях

Российская актриса Юлия Захарова после недавнего пьяного скандала смогла выйти из "депрессивного состояния" без рехаба. Она уже пришла в себя и даже сыграла в спектаклях. Об этом сообщает SHOT. Сейчас артистка выглядит намного лучше, чем на похоронах актёра Вячеслава Гришечкина.

Актриса Юлия Захарова. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что артистка сыграла в двух спектаклях "Любовнички" вместе с Тарзаном (Сергей Глушко). Первый был в Санкт-Петербурге. После него не было никаких дебошей. Труппа лишь немного "посидела" в гримёрке. Несколько раз актриса выходила покурить. Второй спектакль с участием Захаровой прошёл в Туле.

Лену Полено из "Счастливы вместе" до сих пор не могут вернуть в "рабочее состояние"

Лену Полено из "Счастливы вместе" до сих пор не могут вернуть в "рабочее состояние"

Юлия Захарова на спектакле в Туле. Видео © Telegram / SHOT

Ранее Лайф рассказывал, что актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны актёра Вячеслава Гришечкина сильно пьяной и расплакалась. Видео со звездой изучил врач-нарколог Василий Шуров. По его мнению, внешний вид и поведение актрисы говорили об алкоголизме второй запойной стадии.

Биолог рассказал, что будет, если пить алкоголь каждый день

Биолог рассказал, что будет, если пить алкоголь каждый день

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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