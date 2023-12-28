Как осчастливить близких подарками и не остаться на мели: Советы эксперта

Дарение подарков является доброй новогодней традицией, которую соблюдает практически каждый россиянин. Однако многие не могут правильно распланировать бюджет и боятся остаться на мели после праздников. Как осчастливить близких и при этом не потратить лишнего, узнал портал "Страсти".

Как рассказала эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта "ФиНБорд" Ольга Кузнецова, сэкономить на подарках поможет система фондирования. Например, чтобы не потратить лишнего, нужно создавать фонды-конвертики на разные нужды, мечты и желания. Это позволит структурировать доходы и расходы, а также не влезть в долги из-за импульсивных покупок.

Смысл системы в том, чтобы почувствовать границы денег, ведь, если они находятся "в одной кубышке", это невозможно. По словам эксперта, полученный доход нужно распределять по определённому правилу: всё на обязательные нужды семьи, но 1% остаётся просто так, его и нужно класть в конверт-мечту. Создавать такие можно в любом количестве и на самые разные нужды: на сюрприз детям, новую сумку, внезапные траты и так далее.

"Когда создание фондов-конвертиков входит в привычку, деньгами распоряжаться намного легче. Нет импульсивных и необдуманных трат, есть возможности, от которых отталкивается человек. И, кстати, на спонтанные покупки деньги тоже всегда находятся! <…> Такое бережное и структурированное отношение к финансам заметно упрощает жизнь", — пояснила Кузнецова.