После начала специальной военной операции в Миланском университете отменили курс по писателю Фёдору Достоевскому, однако реакция европейцев на это событие была просто шокирующей. Подробнее об этом в эфире "Царьграда" рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, ему на глаза попался показательный диалог между двумя женщинами в сети микроблогов X. Они спорили на английском языке в комментариях под этой новостью. Одна написала, что Достоевского запретили из-за того, что он русский, а другая ответила, что истинная причина в том, что он поддерживает президента России Владимира Путина.

По мнению Примакова, эта переписка прекрасно иллюстрирует "когнитивный диссонанс" в головах еврочиновников, которые борются с расизмом и поддерживают меньшинства, но вводят санкции по национальному признаку.

"Это маразм в сознании, с которым они пытаются как-то уживаться. Но получается очень плохо", — подчеркнул Примаков.