Бренд-шеф поделился рецептом правильного глинтвейна с яблоком и бренди

Глинтвейн не обязательно где-то покупать, его можно приготовить дома, но нужно делать это правильно. Об этом "Газете.ru" рассказал бренд-шеф Юрий Манчук.

По его словам, лучше использовать сухое вино. Если заливаете полусладкое, нужно отказаться от сахарного песка в рецепте. Кроме вина, понадобится бренди, половинки апельсина и яблока, специи, три палочки корицы, гвоздика и бадьян.

"Сначала подготавливаем фрукты: нарезаем дольками, при этом освободив яблоко от косточек. Берём любимую кастрюльку минимум двухлитрового объёма. Наливаем вино, добавляем нарезанные яблоко и апельсин, специи и сахарный песок. Не забываем про бренди", — перечислил Манчук.

Напиток нужно поставить на плиту и помешивать до полного растворения сахара. Потом накрыть крышкой, довести до кипения, добавить пару веточек хвои на несколько минут, а затем достать их из глинтвейна. Когда напиток закипит, его можно снимать с плиты.