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28 декабря, 03:45

Бренд-шеф поделился рецептом правильного глинтвейна с яблоком и бренди

Бренд-шеф Манчук: Правильный глинтвейн нужно готовить с бренди и яблоком

Для приготовления глинтвейна понадобится вино, бренди, половинки апельсина и яблока, специи, три палочки корицы, гвоздика и бадьян. Обложка © Getty Images / annabogush

Для приготовления глинтвейна понадобится вино, бренди, половинки апельсина и яблока, специи, три палочки корицы, гвоздика и бадьян. Обложка © Getty Images / annabogush

Глинтвейн не обязательно где-то покупать, его можно приготовить дома, но нужно делать это правильно. Об этом "Газете.ru" рассказал бренд-шеф Юрий Манчук.

По его словам, лучше использовать сухое вино. Если заливаете полусладкое, нужно отказаться от сахарного песка в рецепте. Кроме вина, понадобится бренди, половинки апельсина и яблока, специи, три палочки корицы, гвоздика и бадьян.

"Сначала подготавливаем фрукты: нарезаем дольками, при этом освободив яблоко от косточек. Берём любимую кастрюльку минимум двухлитрового объёма. Наливаем вино, добавляем нарезанные яблоко и апельсин, специи и сахарный песок. Не забываем про бренди", — перечислил Манчук.

Напиток нужно поставить на плиту и помешивать до полного растворения сахара. Потом накрыть крышкой, довести до кипения, добавить пару веточек хвои на несколько минут, а затем достать их из глинтвейна. Когда напиток закипит, его можно снимать с плиты.

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Ранее нарколог предупредил, что употребление глинтвейна на основе вина способствует расширению сосудов, а также помогает согреться в холодное время года. Специалист рекомендует употреблять не более 300 мл глинтвейна в день — этого количества достаточно, чтобы согреться и получить нужное эмоциональное подкрепление.

Анатолий Симоненко
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