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28 декабря, 05:59

Серб пытался в бензобаке провезти в Россию 200 кг гашиша, но попался таможенникам

На границе с Латвией взяли серба, пытавшегося провезти в РФ почти 200 кг гашиша

Гражданин Сербии пытался провезти из Латвии в Россию крупную партию гашиша, но попался при осмотре автомобиля. По данным SHOT, житель Белграда Ненада З. хотел на своём "вольво" пересечь пункт пропуска Бурачки в Псковской области, однако таможенники решили обследовать машину на предмет разной "запрещёнки": полезли в бензобак, а там — 1898 брикетов с бурым веществом.

Оказалось, что внутри было 186 килограммов гашиша. Сейчас Ненада задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наркотических средств". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Перевозившим 673 кг кокаина наркокурьером оказалась 20-летняя студентка медколледжа
Перевозившим 673 кг кокаина наркокурьером оказалась 20-летняя студентка медколледжа

Ранее таможенники и сотрудники ФСБ изъяли в порту Санкт-Петербурга более ста килограммов кокаина. Наркотик прибыл в нашу страну из Бельгии. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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