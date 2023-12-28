Серб пытался в бензобаке провезти в Россию 200 кг гашиша, но попался таможенникам

Гражданин Сербии пытался провезти из Латвии в Россию крупную партию гашиша, но попался при осмотре автомобиля. По данным SHOT, житель Белграда Ненада З. хотел на своём "вольво" пересечь пункт пропуска Бурачки в Псковской области, однако таможенники решили обследовать машину на предмет разной "запрещёнки": полезли в бензобак, а там — 1898 брикетов с бурым веществом.

Оказалось, что внутри было 186 килограммов гашиша. Сейчас Ненада задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наркотических средств". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.