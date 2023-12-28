Временно ослеп: Екатеринбуржец утихомирил шумного подростка выстрелом в лицо из перцового пистолета

В Екатеринбурге 17-летний Андрей временно ослеп из-за нападения соседа, который посчитал его разговоры слишком шумными. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По информации канала, подросток гулял со своим другом и в определённый момент позвал его в гости. Поздно вечером молодые люди находились в подъезде дома, шутили и разговаривали, однако это не понравилось 45-летнему соседу юноши.

В итоге мужчина решил разобраться с проблемой, выстрелив подростку в лицо из перцового пистолета. От ожога молодой человек временно потерял зрение. Он решил не обращаться за помощью в больницу и полицию. Позже за него это сделала мать, в результате чего буйного соседа задержали по отпечатку обуви.