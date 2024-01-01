Новые законы 2024: призыв до 30 лет, ОСАГО на один день, допуроки в школах и удорожание сигарет С 1 января вступают в силу законы и нормативные акты, которые значительно изменят жизнь россиян в 2024 году. 31 декабря, 21:40 Новые законы 2024: призыв до 30 лет. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С нового года начинают действовать новые нормы и правила, которые внесут изменения во многие сферы жизни россиян: от пенсионного обеспечения и социальных пособий до налогообложения и образования.

Пенсии

С 1 января 2024 года неработающим пенсионерам пенсию повысят на 7,5%. В результате страховые пенсии по старости составят в среднем 23,4 тысячи рублей. Увеличится и стоимость одного пенсионного коэффициента: его размер достигнет 133,05 рубля вместо 123,8 рубля в 2023 году.

Увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

С нового года начнётся очередной этап пенсионной реформы, запущенной в 2019 году, и вступят в силу очередные изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию. С 2024 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых в возрасте 63 лет, женщины — по достижении 58 лет. Для получения пенсии необходимы трудовой стаж не менее 15 лет и количество пенсионных баллов — не менее 28,2.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 16 242 до 19 242 рублей. Увеличение МРОТ повлияет на размер выплат тем работникам, чьи зарплаты привязаны к этому показателю. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. На размер пенсий и социальных выплат МРОТ не влияет, поскольку они зависят от величины прожиточного минимума.

Прожиточный минимум возрастёт с 14 375 до 15 453 рублей. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Однако и прожиточный минимум тоже возрастёт. Он увеличится с 14 375 до 15 453 рублей. Для трудоспособного населения показатель составит 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. В целом по стране он вырастет на 1078 рублей.

Материнский капитал

Материнский капитал будет проиндексирован на 7,5% не с 1 января, а с 1 февраля, как это делается ежегодно. Сумма материнского капитала при рождении первенца составит в 2024 году 631 тысячу рублей вместо 586 946 рублей в 2023 году, а за второго — 833,8 тысячи рублей вместо 775 628 рублей.

Если родители уже получали маткапитал на первенца и ожидают пополнение в 2024 году, то за второго ребёнка им "доплатят" около 203 тысяч рублей. Фото © Shutterstock

Тем, кто уже получал маткапитал ранее и потратил часть средств, остаток проиндексируют на те же 7,5 процента. Семьи, которые ещё не использовали средства из маткапитала, ждёт максимальное повышение — на 44 тысячи рублей за первенца и 58 тысяч за второго ребёнка. Если родители уже получали маткапитал на первенца и ожидают пополнение в 2024 году, то за второго ребёнка им "доплатят" около 203 тысяч рублей.

При этом с 1 января вступает в силу закон о праве на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. На момент рождения детей родители также должны быть гражданами России. Это нововведение не коснётся россиян, постоянно проживающих на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России.

Декретные и больничные вырастут в полтора раза

С 1 января увеличится максимальный размер пособий по беременности и родам и уходу за детьми. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

С 1 января увеличится максимальный размер пособий по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет, а также выплат по больничному. Предельный размер пособия по беременности и родам возрастёт с 383 тысяч в 2023 году до 565 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих матерей составят максимум 49 тысяч рублей в месяц вместо 33,2 тысячи рублей. Максимальная величина начислений по больничному в 2024 году превысит 122 тысячи рублей в месяц вместо 83 тысяч рублей в 2023 году.

В случае выхода из декрета пособие по уходу за ребёнком сохранится

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, согласно которому пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет сохраняться даже в случае выхода матери из декретного отпуска. Это коснётся как полной занятости, так и работы на дому или в случае работы неполный день.

Закон закрепляет право на получение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для родителей, работающих удалённо. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Закон также закрепляет право на получение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для родителей, работающих удалённо, а также для тех, кто был уволен во время декретного отпуска в связи с ликвидацией компании-работодателя. В 2024 году размер пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет в среднем составит порядка 17,8 тысячи рублей.

Отмена комиссий за оплату ЖКУ

Банки перестанут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг с некоторых категорий граждан. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

С будущего года банки перестанут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг со следующих категорий граждан: пенсионеры;

инвалиды;

малоимущие;

ветераны боевых действий. Такую же льготу получат граждане, нуждающиеся в социальной поддержке.

Налоговые вычеты и НДФЛ для "удалёнщиков"

С 1 января вырастет размер социальных налоговых вычетов, в том числе на лечение и обучение: сумма, которую можно вернуть, увеличится на 30 тыс. рублей и достигнет предельной величины в 150 тыс. рублей. Также более чем в два раза увеличится размер налогового вычета на обучение детей. С 1 января сумма вычета составит до 110 тыс. рубдей в сумме для обоих родителей.

С 1 января 2024 года вступят в силу изменения, согласно которым все официально трудоустроенные работники российских предприятий, работающие удалённо, будут обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера — 13%. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 января 2024 года вступят в силу изменения, согласно которым все официально трудоустроенные работники российских предприятий, работающие удалённо, будут обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера — 13%, невзирая на резидентство и место исполнения служебных обязанностей. В случае если их уровень дохода окажется выше 5 млн рублей, ставка НДФЛ для них поднимется до 15%.

Ещё одно нововведение в налогообложении коснётся получателей премий, призов и грантов. Теперь получатели таких денежных выплат будут освобождены от уплаты НДФЛ.

Призыв до 30 лет

Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 января верхняя граница призывного возраста для граждан России мужского пола увеличится на три года и составит 30 лет. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Лица, которые достигли возраста 27 лет до вступления нового закона в силу, будут зачислены в запас и подлежать призыву по новым правилам не будут. Изменения коснутся лишь тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

Подорожание техосмотра и "короткое" ОСАГО

В большинстве российских регионов стоимость техосмотра (ТО) легковых автомобилей с 1 января 2024 года возрастёт на 12 процентов. О намерении повысить стоимость ТО заявили в 68 регионах. В половине из них тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 (легковые автомобили) с начала 2024 года повысится с действующих 913 до 1022 рублей. Самым дорогим техосмотр будет на Чукотке: стоимость ТО для легковушек там поднимется с 4,1 тысячи рублей до 4,5 тысячи. Самые низкие тарифы — в Ивановской (с 586 до 913 рублей) и Волгоградской (с 576 до 913 рублей) областях.

О намерении повысить стоимость ТО заявили в 68 регионах. Фото © ТАСС / Анна Майорова

С 1 марта 2024 года водителям разрешат оформлять "короткое ОСАГО" — от одного дня до трёх месяцев. При ­расчёте стоимости таких договоров ­ОСАГО страховые компании будут сами устанавливать коэффициенты.

Цены на сигареты вырастут

Министерство сельского хозяйства увеличило минимальную стоимость сигарет в России с начала 2024 года: с 1 января по 31 декабря она составит 129 рублей за пачку. Ведомство рассчитывает показатель ежегодно. В 2022 году он составлял 112 рублей, а с марта 2023-го — 119 рублей. Аналитики рынка опасаются, что в случае роста цен потребители будут готовы покупать нелегальную продукцию.

Запрет мобильников, уроки труда и черчения в школе

Заметные изменения грядут и в среднем образовании. Закон, запрещающий ученикам пользоваться мобильными телефонами на уроках, уже подписан президентом РФ. Приносить смартфоны в школу по-прежнему можно, но согласно документу дети теперь могут доставать их только в экстренных ситуациях — когда возникает угроза жизни учащихся и учителей. В полной мере документ начнёт действовать с 1 сентября 2024 года, но требовать убрать телефоны учителя имеют право уже сейчас.

Обязательными станут в школах и часы общественно полезного труда для учеников. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В следующем учебном году в школы возвращаются уроки черчения. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что основы черчения будут изучать все ученики средних классов, а более углублённо черчение будут преподавать старшеклассникам из профильных технологических или инженерных классов.

Обязательными станут в школах и часы общественно полезного труда для учеников. С 1 января 2024 года соответствующий законопроект вступит в силу. Теперь в расписании учеников начальной и средней школы будет выделено время на уборку классного помещения и придворовой зоны учебного заведения, высадку цветов и деревьев, а также помощь в библиотеке. Ранее привлекать детей к труду можно было исключительно с разрешения родителей, однако теперь оно не потребуется.

Новый порядок платы за отопление для москвичей

С 1 января в столице вводится новый порядок расчёта платы за отопление. Отныне москвичи будут платить за отопление исходя из среднемесячных объёмов потребления за предыдущие пять лет. Прежде жители столицы платили за отопление в объёме среднемесячного потребления за предыдущий год. В некоторых случаях им приходит так называемая 13-я платёжка с перерасчётом из-за более холодной зимы. Если же зима была более мягкой, переплаченные деньги могли вернуть или засчитать в счёт будущих платежей.

Если зима окажется холодной, корректирующие платежи начислят равномерно в течение 12 месяцев следующего года. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

С 2024 года единовременный перерасчёт будет отменён. Если зима окажется холодной, корректирующие платежи начислят равномерно в течение 12 месяцев следующего года. При этом общий рост платежей за отопление не должен превышать 15 процентов. При более мягкой и короткой зиме платежи будут равномерно снижены.

Авторы Владимир Дюжий