Лавров: Запад не стремится принести мир в Армению, его задача — потеснить Москву

Трудности в отношениях Москвы и Еревана являются временными, они будут решены при наличии политической воли. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"Между Москвой и Ереваном внушительными темпами развиваются торгово-экономические связи и отраслевой диалог. Это фундамент для отношений двух стран, а также важнейшее подспорье для устойчивости армянской экономики и благополучия населения Армении", — указал Лавров в интервью ТАСС.

По его словам, именно устойчивое и планомерное развитие российско-армянских связей отвечает коренным интересам народов двух государств, ведь они обладают общностью ценностных устоев и единым культурным кодом. Также министр подчеркнул, что стремительный рост ВВП Армении в последнее время обусловлен кооперацией с РФ и членством Еревана в Евразийском экономическом союзе.

Вместе с тем Лавров пояснил, что страны Запада не пытаются принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их основная задача — потеснить Москву. По словам министра, США и Европа хотят создать новый очаг напряжённости вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной. Однако глава МИД РФ видит единственный выход из этой ситуации — выполнение трёхсторонней договорённости Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне.