Переводы между своими счетами до 30 млн рублей через СБП станут бесплатными

Россияне смогут делать переводы между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП уже с 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

"Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнёт действовать с 1 мая 2024 года — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона", — указано в сообщении регулятора.

При этом ЦБ подчёркивает, что размер переводов без комиссии одного человека другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тысяч рублей каждый месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей.

Вместе с этим регулятор ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП. Также с 1 апреля 2024 года регулятор освободил банки от уплаты комиссий по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для организаций будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за его возврат продавцу при отказе от покупки. Эта мера позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной и для торгово-сервисных предприятий, и для обслуживающих их банков.