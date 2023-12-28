Общественный транспорт в Москве будет бесплатным всю новогоднюю ночь 28 декабря, 07:39 Общественный транспорт в Москве будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Обложка © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Городской транспорт в Москве будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Общественный транспорт в Москве будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Фото © телеграм-канал Сергея Собянина

На Рождество же Московское метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев — до 03:30 и 16 — всю ночь.

Кроме того, на время новогодних праздников в Москве автомобильные парковки будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.

Авторы Александра Вишнякова