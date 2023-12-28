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28 декабря, 08:44

"Нагрянет гребень антициклона": Москвичей предупредили о морозах в новогоднюю ночь

Синоптик Тишковец: В Москве в новогоднюю ночь ожидается до 14 градусов мороза

В Москве в новогоднюю ночь ожидается крепкий мороз, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Однако перед этим столицу накроет оттепель.

"Завтра-послезавтра (29–30 декабря) будет оттепель, а вот на стыке годов у нас произойдут кардинальные перемены в атмосфере — природа <...> пришлёт к нам холодный атмосферный фронт. Всё это будет сопровождаться скоротечными зарядами снега", — сказал он в беседе с ТАСС.

Так, утром 31 декабря столбики термометров покажут до плюс 1 градуса, днём — минус 3 градуса, вечером — минус 8 градусов, а в новогоднюю ночь в столицу нагрянет гребень антициклона, морозы начнут крепчать — ожидается до минус 14 градусов. Может быть даже холоднее. Причём климатическая норма в январе составляет минус 12,3 градуса.

Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении

Ранее Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о сильных снегопадах в последнюю неделю 2023 года. По его словам, температура будет держаться в районе нуля градусов.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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