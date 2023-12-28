В Кузбассе грузовик задавил восьмилетнего ребёнка во дворе дома
В Кемеровской области грузовик задавил ребёнка, катавшегося во дворе с горки
В Кемеровской области восьмилетний ребёнок попал под колёса грузовика, катаясь во дворе дома с горки. Об инциденте сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в среду, 27 декабря, в городе Анжеро-Судженске. Во время съезда на "ватрушке" мальчик скатился прямиком под проезжающий мимо грузовик. Его пытались спасти прибывшие на место медики, но их усилия были тщетны. В итоге ребёнок скончался на месте. Водителя большегруза задержали оперативники, против него возбуждено уголовное дело.
"Со следствием фигурант сотрудничает, дал признательные показания по существу инкриминируемого деяния", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб в ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Также пострадали ещё четверо, их госпитализировали с различными травмами.
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