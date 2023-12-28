Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Москве

В Москве в жилом доме на Алтуфьевском шоссе вспыхнул пожар на 17-м этаже. По данным Лайфа, сотрудники МЧС спасли из огня пять человек, ещё 12, в том числе один ребёнок, эвакуированы. Один погиб.

Пожар на Алтуфьевском шоссе в Москве. Видео © LIFE

Так, двое были эвакуированы с 17-го этажа, а ещё трое, в том числе ребёнок, находились этажом выше. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, огонь объял личные вещи и мебель.

Тем временем в пресс-службе столичного Дептранса сообщили о перекрытии движения по дублёру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД. Мера принята в целях работы экстренных и оперативных служб.