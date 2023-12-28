Стало известно, в каких регионах могут продлить льготную ипотеку
Хуснуллин: Льготную ипотеку могут продлить в регионах со слабым спросом
Программу льготной ипотеки в России могут продлить в регионах с низким спросом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать её продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос", — сказал Хуснуллин на совещании с регионами.
Вице-премьер уточнил, что на всю страну программу льготной ипотеки продлевать не будут, так как свою функцию она выполнила. Вместе с тем Хуснуллин выразил надежду, что продолжится поддержка дальневосточной ипотечной программы, сельской, IT-ипотеки, а также ипотеки для новых регионов.
Ранее Лайф писал, что Правительство России повысило первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых — с 20 до 30%. Увеличение касается программ льготного ипотечного кредитования на покупку жилплощади в новостройках, строительства частного дома или приобретения земельного участка для его постройки. Эта инициатива направлена на повышение качества кредитов.