Стало известно, в каких регионах могут продлить льготную ипотеку

Программу льготной ипотеки в России могут продлить в регионах с низким спросом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать её продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос", — сказал Хуснуллин на совещании с регионами.

Вице-премьер уточнил, что на всю страну программу льготной ипотеки продлевать не будут, так как свою функцию она выполнила. Вместе с тем Хуснуллин выразил надежду, что продолжится поддержка дальневосточной ипотечной программы, сельской, IT-ипотеки, а также ипотеки для новых регионов.