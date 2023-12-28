Врачи спасли сибиряка с редчайшим синдромом, из-за которого возникает остановка сердца

Новосибирские хирурги Центра Мешалкина спасли мужчину с редчайшим синдромом Фабри. Речь идёт о наследственной болезни, которая связана с дефектом выработки и усвоения определённых ферментов, сообщает пресс-служба медучреждения.

Как пояснили медики, патология, которую выявили у 49-летнего омича, может никак не проявляться даже до 40 лет, а затем вероятна внезапная остановка сердца. Впрочем, так и произошло с пациентом — ему удалось выжить только благодаря супруге, которая смогла вовремя провести реанимацию. После этого мужчина полностью обследовался, и у него обнаружили синдром Фабри. В связи с этим его экстренно направили на установку кардиовертера-дефибриллятора в Центр Мешалкина. Во время транспортировки у сибиряка случился электрический шторм, поэтому медики приняли решение провести хирургическую аблацию очагов аритмии.

Однако на МРТ-снимках врачи увидели рельеф сердца такой сложности, с каким им ещё не приходилось работать. Чтобы точно спланировать действия хирургов, специалистам пришлось применить ресурс новейшего трёхтеслового МРТ-аппарата. К слову, в клинике он появился только в этом году.

"Впервые в российской практике мы интегрировали 3D-геометрию сердца, построенную с помощью современного томографа, в программу, которая служит ориентиром для наших действий в операционной. Получили новое, максимально детализированное изображение, которое помогло нам работать на этом сердце более прицельно", — отметил завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Виталий Шабанов.

Операция длилась шесть часов: на первом этапе хирурги устранили очаги аритмии с внешней стороны сердца, а после — проработали внутреннюю сторону. Примечательно, что после такого сложного вмешательства пациент очень быстро восстановился. Через четыре дня его уже выписали. Теперь сибиряк навсегда обезопасен от опасной аритмии, которая может спровоцировать внезапную остановку сердца.