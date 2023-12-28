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28 декабря, 09:25
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Медведев назвал разоружение ВСУ и смещение бандеровского режима целями СВО

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Целью спецоперации остаётся разоружение ВСУ и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, боевые действия продолжатся в 2024 году.

"Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", — написал политик в телеграм-канале, отвечая на вопрос о перспективах мирного процесса на фоне истощения запасов у Запада.

Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков русскими городами
Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков русскими городами

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной возможны. По его словам, Москва, в отличие от Киева, такую возможность не отвергала.

Матвей Константинов
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