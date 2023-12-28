Медведев назвал разоружение ВСУ и смещение бандеровского режима целями СВО

Целью спецоперации остаётся разоружение ВСУ и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, боевые действия продолжатся в 2024 году.

"Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", — написал политик в телеграм-канале, отвечая на вопрос о перспективах мирного процесса на фоне истощения запасов у Запада.