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28 декабря, 09:28

Минобороны: Более 640 тысяч человек служат по контракту в ВС России

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Более 640 тысяч человек проходят службу по контракту в ВС России. Это следует из материалов Минобороны РФ "Армия в цифрах – 2023".

Также в ведомстве раскрыли число участников спецоперации из отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС). Их более 40 тысяч.

У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак
У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак

Ранее Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу в ВС России с начала 2023 года. По его словам, речь идёт о 500 тысячах военнослужащих.

Матвей Константинов
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