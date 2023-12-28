Минобороны: Более 640 тысяч человек служат по контракту в ВС России

Более 640 тысяч человек проходят службу по контракту в ВС России. Это следует из материалов Минобороны РФ "Армия в цифрах – 2023".

Также в ведомстве раскрыли число участников спецоперации из отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС). Их более 40 тысяч.