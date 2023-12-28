"Ходоки во всей красе": Жителей Приморья напугали леденящие душу фигуры Деда Мороза и Снегурочки
Жители Артёма в Приморье возмущены фигурами Деда Мороза и Снегурочки на площади
Фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Приморском крае, которые напугали местных жителей. Обложка © Telegram / "Подъём"
Жители приморского Артёма бурно обсуждают в Сети новогодние фигуры, которые установили на городской площади. Местных очень напугали жуткие Дед Мороз и Снегурочка возле Дома культуры. Пользователи прозвали их "ходоками во всей красе".
В Приморском крае установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые напугали местных жителей. Видео © Telegram / "Подъём"
При этом "Подъём", ссылаясь на местную администрацию, сообщает, что никто до этого момента на светящиеся в темноте фигуры не жаловался, хотя их ставят вот уже несколько лет.
"Несколько лет эти фигуры стояли в Артёме на центральной площади Ленина и радовали горожан, не вызывая никаких нареканий. В этом году было принято решение украсить ими территориальное управление. Местным жителям новогодний городок очень нравится. Люди с удовольствием проводят здесь досуг", — говорится в сообщении.
Светящиеся в темноте фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Приморском крае, которые напугали местных жителей. Обложка © Telegram / "Подъём"
Вместе с этим в Сети жители сравнивают фигуры с героями фильмов ужасов. Одна из пользовательниц написала, что Снегурочка похожа на монахиню из кинокартины "Астрал". Другие отмечают, что красота действительно является страшной силой.
"Ходоки. Зима близко"; "В страшном сне приснятся детям"; "Ну что, какой год — такие и персонажи. Вопрос: сколько стоил бюджету этот ужас? И что, у организаторов совсем нет чувства прекрасного?" — возмущены пользователи.
А ранее Лайф писал, что русалка из шестерёнок под Мурманском бросила вызов знаменитой жуткой Алёнке. Жители возмутились, что этот ужас создан ещё и на бюджетные деньги, но в местной администрации проблемы не увидели.