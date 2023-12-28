"Ходоки во всей красе": Жителей Приморья напугали леденящие душу фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Жители приморского Артёма бурно обсуждают в Сети новогодние фигуры, которые установили на городской площади. Местных очень напугали жуткие Дед Мороз и Снегурочка возле Дома культуры. Пользователи прозвали их "ходоками во всей красе".

В Приморском крае установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые напугали местных жителей. Видео © Telegram / "Подъём"

При этом "Подъём", ссылаясь на местную администрацию, сообщает, что никто до этого момента на светящиеся в темноте фигуры не жаловался, хотя их ставят вот уже несколько лет.

"Несколько лет эти фигуры стояли в Артёме на центральной площади Ленина и радовали горожан, не вызывая никаких нареканий. В этом году было принято решение украсить ими территориальное управление. Местным жителям новогодний городок очень нравится. Люди с удовольствием проводят здесь досуг", — говорится в сообщении.

Светящиеся в темноте фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Приморском крае, которые напугали местных жителей. Обложка © Telegram / "Подъём"

Вместе с этим в Сети жители сравнивают фигуры с героями фильмов ужасов. Одна из пользовательниц написала, что Снегурочка похожа на монахиню из кинокартины "Астрал". Другие отмечают, что красота действительно является страшной силой.

"Ходоки. Зима близко"; "В страшном сне приснятся детям"; "Ну что, какой год — такие и персонажи. Вопрос: сколько стоил бюджету этот ужас? И что, у организаторов совсем нет чувства прекрасного?" — возмущены пользователи.