Суд вынес приговор двум поэтам за оскорбительные стихи у памятника Маяковскому в Москве

Семь лет колонии получил Артём Камардин за возбуждение ненависти во время чтения антироссийских стихотворений у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве. Его соратника Егора Штовбу приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Соответствующее решение в четверг, 28 декабря, вынес Тверской суд столицы.

Артём Камардин и Егор Штовба в суде. Видео © Telegram / SHOT

Активнее всех на судебном заседании себя вела жена Камардина, которая посылала корреспондента SHOT и обещала "за волосы выкинуть из зала" журналистов. В итоге её саму удалили из зала. Оба осуждённых свою вину так и не признали.