Суд вынес приговор двум поэтам за оскорбительные стихи у памятника Маяковскому в Москве
В Москве суд приговорил к 7 и 5,5 года двух поэтов за антироссийские стихи
Семь лет колонии получил Артём Камардин за возбуждение ненависти во время чтения антироссийских стихотворений у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве. Его соратника Егора Штовбу приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Соответствующее решение в четверг, 28 декабря, вынес Тверской суд столицы.
Артём Камардин и Егор Штовба в суде. Видео © Telegram / SHOT
Активнее всех на судебном заседании себя вела жена Камардина, которая посылала корреспондента SHOT и обещала "за волосы выкинуть из зала" журналистов. В итоге её саму удалили из зала. Оба осуждённых свою вину так и не признали.
Напомним, поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Оба поэта решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий день их задержали. Как сообщал Лайф, после ареста Камардина отправляли минимум на месяц в больницу имени Сербского, где его проверяли на вменяемость. В прошлом он уже был судим за хранение наркотиков.
Telegram / SHOT