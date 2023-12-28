Корреспондентку Лайфа задержали после оглашения приговора Артёму Камардину

Напомним, в сентябре 2022 года Артём Камардин зачитал у памятника Маяковскому в Москве стихи с антироссийским содержанием. Он и его соратник Егор Штовба глумились над Донбассом и ВС РФ. На следующий же день "поэтов" задержали. К слову, ранее Камардин был судим за хранение наркотиков. Сегодня он получил семь лет колонии, а его товарищ — пять с половиной. Оба не признали свою вину. Активнее всех на заседании была супруга Камардина, которая не только оскорбляла правоохранителей, но и угрожала журналистам и обещала "за волосы выкинуть их из зала".