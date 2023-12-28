Лавров назвал событие, способное отрезвить США

Вашингтон сможет избавиться от ощущения собственного превосходства только в результате внутреннего потрясения. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

"Только какая-то серьёзная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьёзное может их привести в чувство", — отметил министр.

Лавров добавил, что пока "непогрешимость и превосходство" Соединённых Штатов бьют через край. Глава МИД подчеркнул, что это чувство превосходства ярче всего проявилось в действиях демократической администрации, в их стремлении подчинить свою страну, нарушив собственную конституцию. Пока у США сохраняется такая "непогрешимость", они будут продолжать преувеличивать свою роль и вмешиваться в дела других государств, считает глава внешнеполитического ведомства РФ.