Лавров назвал событие, способное отрезвить США
Лавров заявил, что только внутреннее потрясение может привести США в чувство
Вашингтон сможет избавиться от ощущения собственного превосходства только в результате внутреннего потрясения. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
"Только какая-то серьёзная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьёзное может их привести в чувство", — отметил министр.
Лавров добавил, что пока "непогрешимость и превосходство" Соединённых Штатов бьют через край. Глава МИД подчеркнул, что это чувство превосходства ярче всего проявилось в действиях демократической администрации, в их стремлении подчинить свою страну, нарушив собственную конституцию. Пока у США сохраняется такая "непогрешимость", они будут продолжать преувеличивать свою роль и вмешиваться в дела других государств, считает глава внешнеполитического ведомства РФ.
А ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал главный триггер, который может привести к разрыву отношений с США. По словам замминистра, Москва готова к любым сценариям, а Вашингтон не должен питать иллюзий, что Россия "держится обеими руками" за сохранение дипломатических отношений.