"Джеймс Бонд" попал под суд из-за прогулки в парке
Пирс Броснан вызван в суд за прогулку в запрещённом месте в Йеллоустонском парке
Актёр Пирс Броснан. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello
Голливудского актёра Пирса Броснана, сыгравшего Джеймса Бонда в четырёх фильмах, вызвали в суд из-за прогулки в запрещённом месте в Йеллоустонском парке. Об этом сообщает телеканал NBC Montana.
"Звезду Голливуда обвиняют в прогулке за пределами прогулочной дорожки в Йеллоустонском национальном парке", — говорится в сообщении.
Оказалось, что популярный актёр прогуливался в зоне горячих источников, вход в которую запрещен. Артист должен прийти в суд 23 января следующего года. Уточняется, что адрес Броснана указан в обвинительных документах, поэтому журналисты смогли его идентифицировать.
Ранее Лайф писал, что голливудского актёра Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. В Верховный суд штата Калифорния подала иск его бывшая помощница. В документе говорится, что инцидент якобы произошёл более десяти лет назад.