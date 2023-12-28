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28 декабря, 12:28

"Джеймс Бонд" попал под суд из-за прогулки в парке

Пирс Броснан вызван в суд за прогулку в запрещённом месте в Йеллоустонском парке

Актёр Пирс Броснан. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Актёр Пирс Броснан. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Голливудского актёра Пирса Броснана, сыгравшего Джеймса Бонда в четырёх фильмах, вызвали в суд из-за прогулки в запрещённом месте в Йеллоустонском парке. Об этом сообщает телеканал NBC Montana.

"Звезду Голливуда обвиняют в прогулке за пределами прогулочной дорожки в Йеллоустонском национальном парке", — говорится в сообщении.

Оказалось, что популярный актёр прогуливался в зоне горячих источников, вход в которую запрещен. Артист должен прийти в суд 23 января следующего года. Уточняется, что адрес Броснана указан в обвинительных документах, поэтому журналисты смогли его идентифицировать.

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Ранее Лайф писал, что голливудского актёра Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. В Верховный суд штата Калифорния подала иск его бывшая помощница. В документе говорится, что инцидент якобы произошёл более десяти лет назад.

Ян Поланин
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