"Джеймс Бонд" попал под суд из-за прогулки в парке

Голливудского актёра Пирса Броснана, сыгравшего Джеймса Бонда в четырёх фильмах, вызвали в суд из-за прогулки в запрещённом месте в Йеллоустонском парке. Об этом сообщает телеканал NBC Montana.

"Звезду Голливуда обвиняют в прогулке за пределами прогулочной дорожки в Йеллоустонском национальном парке", — говорится в сообщении.

Оказалось, что популярный актёр прогуливался в зоне горячих источников, вход в которую запрещен. Артист должен прийти в суд 23 января следующего года. Уточняется, что адрес Броснана указан в обвинительных документах, поэтому журналисты смогли его идентифицировать.