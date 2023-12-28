"Все едят руками": Экс-футболист "Реала" рассказал о напугавших его обычаях в Катаре

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, выступающий за бразильский "Сан-Паулу", рассказал, почему не смог адаптироваться к жизни в Катаре. В этой арабской стране он выступал за клуб "Эр-Райян".

"Там все едят руками. Я просил столовые приборы, а мне отвечали: "Нет, рукой". И я отвечал: "Вы с ума сошли, я не буду есть рукой", — поделился 32-летний Родригес в беседе с изданием Marca.

Он также отметил, что его заставляли есть именно правой рукой, хотя он левша. Ещё одним культурным шоком в Катаре для игрока стал запрет принимать душ полностью обнажённым. Хамес Родригес перешёл в "Эр-Райян" в 2021 году. Он провёл за клуб 16 матчей, но через год перебрался в "Олимпиакос".