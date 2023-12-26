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26 декабря, 07:20

Похищенный экс-игрок сборной Бразилии признался, что его заставляли играть в русскую рулетку

Экс-футболист Кариока: Похитители заставляли меня играть в русскую рулетку

Освобождённый экс-футболист сборной Бразилии Марселиньо Кариока прокомментировал своё похищение, которое произошло 17 декабря этого года. В тот день его автомобиль обнаружили в 25 километрах от места проведения концерта, участником которого он был. Позже с семьёй бывшего игрока испанской "Валенсии" связались похитители, которые потребовали выкуп в размере около 18 тысяч долларов. 18 декабря Кариоку освободила гражданская полиция, тогда как двое подозреваемых в похищении бывшего спортсмена были задержаны.

"Они говорили: "Нам нужны деньги. Невозможно не иметь денег на счёте. У игроков есть деньги". Вы когда-нибудь играли в русскую рулетку? Было слышно, как крутится барабан, но ничего не было видно. Потом они положили пистолет под полотенце. Никто не говорил друг с другом. Мы не разговаривали, нам было страшно", — приводит слова футболиста Globo.

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Ранее Лайф писал, что в октябре этого года вооружённые люди похитили родителей игрока "Ливерпуля" Луиса Диаса. Маму спортсмена злоумышленники отпустили почти сразу, а вот вызволения отца пришлось ждать почти две недели.

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ТАСС / Zuma / Marcelo Machado De Melo

Ян Поланин
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