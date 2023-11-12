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12 ноября, 02:55

Освободившийся из плена в Колумбии отец футболиста "Ливерпуля" рассказал о страданиях

Освобождённый отец футболиста Луиса Диаса заявил, что не спал в плену 12 дней

Вызволенный из плена отец колумбийского игрока "Ливерпуля" Луиса Диаса Луис Мануэль Диас поделился подробностями пребывания в неволе. По словам мужчины, его постоянно возили с места на место и даже морили голодом.

"Я не мог спать спокойно, это было очень трудно, почти 12 дней без сна. Я не чувствовал себя комфортно. Первые два-три дня я страдал из-за отсутствия еды, а также у нас не было постоянного места", — приводит слова узника Marca.

Похищенного отца футболиста "Ливерпуля" Диаса освободили

Похищенного отца футболиста "Ливерпуля" Диаса освободили

Отец футболиста признался, что до сих пор не понимает причин своего похищения, так как у него не было ни с кем проблем. Впрочем, добавил бывший пленник, он не собирается убегать из страны, где прожил всю жизнь.

"Планирую ли я покинуть Колумбию? Я стремлюсь остаться в своём городе, потому что в моём городе у меня вся моя семья. У меня похоронены мой отец, моя мать и часть родственников, все они находятся в Барранкасе", — резюмировал Луис Мануэль Диас.

Игрок "Ливерпуля" Луис Диас обратился к повстанцам, похитившим его отца

Игрок "Ливерпуля" Луис Диас обратился к повстанцам, похитившим его отца

Напомним, вооружённые люди напали на родителей игрока "Ливерпуля" в конце октября. Маму спортсмена злоумышленники отпустили почти сразу, а вот вызволения отца пришлось ждать почти две недели.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luisdiaz19_

Илья Пушкарев
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