Освободившийся из плена в Колумбии отец футболиста "Ливерпуля" рассказал о страданиях

Вызволенный из плена отец колумбийского игрока "Ливерпуля" Луиса Диаса Луис Мануэль Диас поделился подробностями пребывания в неволе. По словам мужчины, его постоянно возили с места на место и даже морили голодом.

"Я не мог спать спокойно, это было очень трудно, почти 12 дней без сна. Я не чувствовал себя комфортно. Первые два-три дня я страдал из-за отсутствия еды, а также у нас не было постоянного места", — приводит слова узника Marca.

Отец футболиста признался, что до сих пор не понимает причин своего похищения, так как у него не было ни с кем проблем. Впрочем, добавил бывший пленник, он не собирается убегать из страны, где прожил всю жизнь.

"Планирую ли я покинуть Колумбию? Я стремлюсь остаться в своём городе, потому что в моём городе у меня вся моя семья. У меня похоронены мой отец, моя мать и часть родственников, все они находятся в Барранкасе", — резюмировал Луис Мануэль Диас.