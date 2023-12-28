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Регион
Опубликовано 28 декабря 2023, 11:41
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Два украинских самолёта сбила российская ПВО за сутки

МО: ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 в Запорожской и Херсонской областях

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за день сбили два украинских самолёта Су-25 в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 28 декабря.

"Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что российские военные ликвидировали 33 вражеских беспилотника у Новодружеска, Верхнекаменки и Золоторёвки в ЛНР, вблизи Александровки, Верхнеторецкого и Старомихайловки в ДНР, а также рядом с Вербовым и Пшеничным в Запорожской области. В общей сложности с момента проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 563 самолёта, 262 вертолёта и 10 154 БПЛА противника.

Сводки военкоров из зоны СВО, которые недоступны новостям
Сводки военкоров из зоны СВО, которые недоступны новостям

Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Кроме того, ВС РФ уничтожили 17 вражеских беспилотников.

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Никита Осипов
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