Курс доллара на Мосбирже впервые с 19 декабря опустился ниже 90 рублей

В четверг, 28 ноября, курс доллара, согласно данным Мосбиржи, опустился ниже 90 рублей. В последний раз аналогичные данные фиксировались 19 декабря этого года.

По данным биржевого холдинга на 14:20 мск, американская валюта стоила 89,96 рубля, снизившись на 1,43%.

Стоимость евро же составила 100,09 рубля. Валюта опустилась на 1,07%. Юань подешевел на 0,71%, составив 12,645 рубля.