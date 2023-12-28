Регион

Уведомления отключены

28 декабря, 11:55

Курс доллара на Мосбирже впервые с 19 декабря опустился ниже 90 рублей

В четверг, 28 ноября, курс доллара, согласно данным Мосбиржи, опустился ниже 90 рублей. В последний раз аналогичные данные фиксировались 19 декабря этого года.

По данным биржевого холдинга на 14:20 мск, американская валюта стоила 89,96 рубля, снизившись на 1,43%.

Стоимость евро же составила 100,09 рубля. Валюта опустилась на 1,07%. Юань подешевел на 0,71%, составив 12,645 рубля.

С 1 января валюта начнёт входить в новый диапазон: на каком уровне будет курс рубля
С 1 января валюта начнёт входить в новый диапазон: на каком уровне будет курс рубля

Ранее Лайф писал, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение поднять официальный курс доллара, который теперь перевалил за отметку в 37 гривен. Это значение стало рекордным за всю историю страны.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Ян Поланин
  • Новости
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров